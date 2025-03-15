İmamoğlu, konuşmasında, "Yargıyı bir silaha dönüştüren iktidara ve onların dediklerini bir bir uygulayan savcılara sesleniyorum: Tehlikeli bir yolda yürüyorsunuz. Türkiye’de kamu ihalelerine giren firmaları ve yöneticileri zan altında bırakıyor, onları da örgüt kapsamında göstermeye çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Ön Seçim, CHP'nin Demokrasi Devrimidir"

Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapma kararının tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Sandıktan kaçanlar, partilerini saraydan yönetenler yapacağımız ön seçimi istismar etmeye çalışıyor. Ama onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. CHP, demokrasiyi güçlendiren bir parti olarak, adayını üyelerinin oylarıyla belirleyecek" dedi.

İmamoğlu, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde CHP üyelerinin iradesinin belirleyici olacağını vurgulayarak, "Cumhuriyet ve demokrasi adına yapılacak en doğru, en ilkeli adımlardan birini atıyoruz. Sandıktan kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin Ortak Aklıyla Ülkeyi Yöneteceğiz"

İmamoğlu, iktidarın ülkeyi adalet, eşitlik ve kardeşlik temelinde yönetmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye’nin milletin ortak aklıyla yönetilmeye ihtiyacı var. Devlet, liyakat esasına dayalı bir anlayışla yönetilmeli. Partizanlıkla değil, vatandaşın çıkarlarını gözeten bir yönetim anlayışıyla hareket etmeliyiz. Ülkemizi adaletin, eşitliğin ve kardeşliğin gücüyle büyüteceğiz."

İmamoğlu, herkesin ekonomik ve sosyal güvencelere erişebildiği bir Türkiye hedeflediklerini ifade ederek, "Kişiye ve partiye sadakat değil, liyakat esas olacak" dedi.

"Hukukun İki Ayrı Yüzü Var"

Konuşmasında yargı bağımsızlığına da değinen İmamoğlu, hukukun iktidar eliyle siyasallaştırıldığını ileri sürerek şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün Türkiye’de fiilen iki ayrı hukuk uygulanıyor. İktidar yanlıları en ağır suçları bile işlese yargılanmıyor, ama iktidarı eleştirenler en küçük bir hak arayışında bile düşman hukuku ile karşı karşıya kalıyor. Yargıyı siyasallaştıranlar, hukuku bir baskı aracı olarak kullanıyor."

İmamoğlu, CHP’li belediye başkanlarının sabaha karşı gözaltına alınmasını da eleştirerek, "Sandıkta yenemediklerini yargı eliyle devirmeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, CHP’ye diz çöktüremeyecekler" ifadelerini kullandı.

"Bana Kumpas Kurmak İsteyenler, Tehlikeli Bir Yola Giriyor"

İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmalara ve bazı CHP’li isimlere yönelik alınan tedbirlere değinerek, yargının siyasi amaçlarla hareket ettiğini iddia etti.

"Savcılara sesleniyorum: Tehlikeli bir yolda yürüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu’na olan düşmanlığınız, başka kapılar açıyor. Kamu ihalelerine giren tüm iş insanlarını ve kurum yöneticilerini zan altında bırakıyorsunuz. Hukukun siyasallaşması, sadece bireysel bir mesele değil, tüm Türkiye'nin geleceğini tehdit eden bir süreçtir."

İmamoğlu, CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve yargı süreçlerine karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Bize kumpas kurmak isteyenler bilsin ki, dönüşü olmayan bir yola giriyorlar. Hukuksuzluk son bulmazsa, Türkiye'de artık ne bir kamu yetkilisi ne de iş insanı, gelecekte başına ne geleceğini bilemeyecek" dedi.

"Yeni Bir Türkiye İnşa Edeceğiz"

İmamoğlu, ön seçim sürecinin CHP için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve "halkın iradesiyle şekillenecek bir yönetim anlayışı oluşturacaklarını" ifade etti.

"Türkiye, artık eski siyaset anlayışıyla yönetilemez. Adaletin, hukukun üstün olduğu, liyakatin esas alındığı, vatandaşların haklarının korunduğu bir düzen kuracağız. Ön seçim, sadece CHP için değil, Türkiye’nin geleceği için de bir dönüm noktası olacak."

İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından, CHP’nin ön seçim sürecinin nasıl ilerleyeceği ve partinin 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine nasıl bir stratejiyle hazırlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA