"Türkiye, Yeni Bir Paradigma Değişimine İhtiyaç Duydu"

Yalçın, Türkiye’nin iç siyasetinde ve küresel dengelerde önemli değişimlerin yaşandığını belirterek, ülkenin güvenliği ve geleceği için yeni bir siyasi anlayışın şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

"Soğuk Savaş sonrası küresel aktörlerin güç mücadeleleri dünyayı kaosa sürüklemiştir. Türkiye’nin güvenliğini ve iç huzurunu sağlaması için geleneksel politik duruşun ötesine geçmesi gerektiği açıkça görülmüştür. Türk siyasetinin yeni bir bakış açısına ihtiyacı vardır."

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Türkiye’nin güvenliğini sağlamaya yönelik attığı adımlarla bu süreci yönlendirdiğini ifade eden Yalçın, CHP ve bazı siyasi aktörlerin sosyal barışı zehirlediğini, bu nedenle siyasette yeni bir dil ve anlayışın gerekli olduğunu savundu.

"Terörsüz Bir Türkiye İçin PKK Silah Bırakmalı"

Yalçın, açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK terör örgütüne yönelik yaptığı çağrının, Türkiye’nin iç güvenliğini sağlama yolunda kritik bir adım olduğunu belirtti.

"Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye’de kırk yıldır süren terör belasına karşı kararlı bir tavır sergileyerek, PKK’ya ve onun siyasi uzantısına silahları bırakmaları çağrısında bulunmuştur. Bu çağrının amacı, Türkiye’nin iç barışını sağlamak ve bölgesel tehditlere karşı birliği güçlendirmektir."

MHP'nin girişiminin, kapsamlı bir siyasi ve diplomatik dönüşümün başlangıcı olduğunu ifade eden Yalçın, bunun yalnızca bir siyasi proje veya seçim yatırımı olmadığını, uzun vadeli bir devlet politikası olduğunu belirtti.

"Cumhur İttifakı’nın Kararlılığı, Türkiye’yi Güçlendirdi"

Yalçın, Cumhur İttifakı’nın ülkenin iç ve dış politikasında güçlü bir liderlik sergilediğini vurgulayarak, MHP’nin sorumlu ve yapıcı siyaset anlayışıyla hem devlet aklını hem de kamu vicdanını temsil ettiğini belirtti.

"Sayın Devlet Bahçeli’nin attığı adımlar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklenmiştir. Cumhur İttifakı’nın kararlı duruşu, Türkiye’nin istikrarsızlığa sürüklenmesine engel olmuştur."

Yalçın, MHP’nin bu süreci bir "terörsüz Türkiye" hedefiyle yürüttüğünü ve PKK’nın tamamen ortadan kaldırılmadığı sürece barışın sağlanamayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"PKK’nın kendini feshetmesi, Türkiye’nin sadece iç barışını değil, bölgesel güvenliğini de sağlamlaştıracaktır. PKK’nın tasfiyesi, Irak ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerinde de yeni bir istikrar sürecinin başlamasına yol açacaktır."

"Bölgesel Güç Dengeleri Değişiyor"

Semih Yalçın, PKK’nın varlığının kimin işine yaradığı ve hangi uluslararası aktörler tarafından desteklendiğinin artık daha net görüldüğünü ifade etti.

"Türkiye’nin attığı adımlarla, bölücü terör örgütüne verilen dış desteklerin ne kadar kirli bir oyun olduğu gün yüzüne çıkmıştır. ABD ve İsrail’in bölgedeki stratejileri açığa çıkmış, PKK ve YPG üzerindeki etkileri daha net anlaşılmıştır."

Bu bağlamda, MHP’nin girişimiyle başlatılan bu yeni sürecin, sadece Türkiye için değil, bölgesel istikrar açısından da önem taşıdığını belirten Yalçın, Türkiye’nin dış politika vizyonunun küresel dengeleri değiştirdiğini ifade etti.

"Devlet Bahçeli’nin Çağrısı, Yeni Bir Siyasi Dönemin Başlangıcıdır"

Son olarak Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye için yalnızca bir siyasi figür değil, aynı zamanda stratejik bir lider olarak kritik bir rol oynadığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Devlet Bahçeli; kimi gönüllerdeki putları kırmış, kimi fikir duvarlarını indirmiş, kimi ruh coğrafyalarındaki bentleri yıkmıştır. İçeride olduğu kadar dışarıda da kirli planları boşa çıkarmış, Türkiye’yi uluslararası sahada güçlendiren adımlar atmıştır. Türkiye’nin kaderini belirleyecek yeni bir siyasi sürecin içindeyiz ve bu süreci, Cumhur İttifakı’nın kararlılığıyla başarıya ulaştıracağız."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın açıklamalarının ardından, MHP’nin PKK’nın silah bırakmasına yönelik girişimlerinin nasıl ilerleyeceği ve bu sürecin Türkiye’nin iç ve dış politikasına nasıl yansıyacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA