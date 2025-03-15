Programa ayrıca Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı, Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı Halil Gönder ve mahalle muhtarları ile çok sayıda STK başkanı ve temsilcisi katıldı.

"Ramazan, Birlik ve Dayanışma Ayıdır"

İftar programının ardından milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı birer selamlama konuşması gerçekleştirdi. Konuşmalarda, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılarak, toplumsal kaynaşmanın önemine dikkat çekildi.

AK Parti yönetimi, mahalle muhtarları ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek şehrin sorunları ve çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Programda, Adıyaman’ın ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için ortak akıl ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak : PHA