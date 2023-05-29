Manisa Saruhanlı ilçesine bağlı başta Koldere Mahallesi olmak üzere Mütevelli ve Gümülceli mahallelerinde meydana gelen yoğun sağanak yağışla birlikte MASKİ MAKOM ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı harekete geçerek sahadaki olumsuzluklara müdahale etti. Ekipler, aşırı yağış sonrasında olumsuz etkilenen vatandaşların yardımına da koştu. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal mahallelerde yürütülen çalışmaları sahada takip etti.

Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere, Mütevelli ve Gümülceli mahallesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından ciddi bir yağış aldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da sahaya çıktı. Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, İlçe Jandarma Komutanı Aykut Kurban, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay da afetten etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaları takip etmek üzere sahadaydı.

Aşırı yağıştan etkilenen vatandaşın yardımına Büyükşehir ve MASKİ koştu

Yaşanan ani ve sağanak yağıştan başta Koldere Mahallesi olmak üzere Mütevelli ve Gümülceli Mahalleleri de etkilendi. Yağıştan etkilenen vatandaşın yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile MASKİ MAKOM ekipleri olumsuz etkilenen evlere müdahale etti, yollarda ve yolcu otobüslerinde mahsur kalan vatandaşları iş makineleri yardımıyla kurtardı. AFAD ekipleri de yürütülen çalışmalara destek verdi.

Aşırı yağıştan etkilenen noktalara müdahaleler dört bir koldan sürüyor

MASKİ MAKOM ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri özellikle aşırı yağıştan olumsuz etkilenen Koldere Mahallesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, dere yataklarında biriken çöpleri, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yaşanan tıkanıklıkları temizleyerek yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürürken MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da açıklamalarda bulundu. Aslay, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği dolayısıyla artık ani yaşanan sağanak yağışlar sel felaketine yol açabiliyor. Geçtiğimiz hafta aynı durumu iki kez Selendi ilçemizde yaşamıştık. Şimdi de Saruhanlı ilçemizin 3 mahallesinde benzer bir manzara var. Kısa sürede yağan aşırı yağış sonrasında özellikle Koldere mahallemizde yoğun bir su akışı yaşandı. Devletimizin ilgili birimleri ile Büyükşehir Belediyemiz ve idaremiz sorumlu birimleriyle bizler de sahadayız. Şükür ki herhangi bir can kaybı yok. Ekiplerimiz, evlerde yaşanan olumsuzluklara müdahale ederken yollarda ve yolcu otobüslerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün de çalışmaları yakından takip ederek, gerekli müdahalelerin yapılması için talimatlarını iletiyor. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.