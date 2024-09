Türk Eğitim Sen ile birlikte 6 sendika hafta başında Manisa'nın Akhisar Kayalıoğlu İsmail Keskinoğlu İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sıdıka Gülsoy öğretmen, iki ortaokul öğrenci tarafından şiddete maruz kalması nedeniyle ortak basın açıklaması yaptı.MANİSA (İGFA) - Türk Eğitim Sen Akhisar Başkanı Senai Yavuz, "hem öğrenciler, hem de daha sonra okula gelen veliler tarafından tehdit edilmesi olayına Artık Yeter" diyerek, "Biz öğretmeniz. Sıdıka Gülsoy öğretmenimizin yanındayız" dedi.

"Toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusunun uzun süredir okullarımızı da sarmalamış olması çok sayıda meslektaşımızın şiddetin hedefi haline gelmesine neden olmaktadır" diyen Senai Yavuz, "Öncelikle kabul etmek gerekir ki okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere tüm yetkililerin, hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında yer alan şiddet olgusu, eğitim kurumlarını, okullarımızı ve öğretmenlerimizi de hedef almış durumdadır. Okullarımızda öğretmene şiddet, mobbing, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilememesi nedeniyle maalesef had safhaya ulaşmıştır. Eğitim sisteminde yaşanan olumsuzlukların temel nedeni olarak öğretmenlerin göstermesi, CİMER uygulamasının velilerin elinde bir sopaya dönüştürülmesi, MEB’in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kalması öğretmenleri ve idarecileri veli/öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur" diye konuştu.

GÜVENLİ OKUL, GÜVENLİ TOPLUM

Disiplin yönetmeliklerinin yetersiz olduğunu söyleyen Türk Eğitim Sen Akhisar Başkanı Senai Yavuz, eğitimcilerin itibarını zedeleyen ve sadece adı değişen öğretmeni şikâyet hatları, öğretmenlik mesleğinin mülakat, rotasyon, performans, şeffaf olmayan ödül ve ceza gibi uygulamalarla rencide edilmesi, hem ekonomik ve sosyal hem de özlük haklarının gasp edilmesi, eğitimcilerimizi tahkir eden yayın, tutum ve açıklamalar tüm bu şiddet olaylarına zemin hazırladığını söyledi.

Eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddet geleceğe sıkılan kurşun olduğunu söyleyen Türk Eğitim Sen Akhisar Başkanı Senai Yavuz, "Bu nedenle geleceğimizin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz, şiddete müsamaha göstermeyeceğiz. Türk eğitimcileri olarak şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Vandallara teslim olamayacak, bu vahşet olaylarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınana kadar konuyu gündemde tutmayı ve farkındalık oluşturmayı sürdüreceğiz. Eğitimcilerimizin can güvenliğinin sağlandığı çalışma ortamlarına kavuşması en büyük temennimizdir. Şuurlu nesiller yetiştirmek biz eğitimcilerin olduğu kadar ailelerin de en önemli görevidir. Buradan bir kez daha ailelerimize ve tüm topluma çağrıda bulunuyoruz: Öğretmenlere verdiğimiz değer çocuklarımızın geleceğine yönelik verdiğimiz kıymettir. Bu bilinçle hareket etmek milli bir ödevdir" diye konuştu.