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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte 5 adrese ve 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2951 sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram SKUNK maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturuculara el konulurken gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si sorgulamaların ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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