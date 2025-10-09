Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-9 Ekim 2025 tarihlerinde yürütülen projeli dosya kapsamında 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 10 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 bin 595 adet sentetik ecza hap, 745 gram metamfetamin, 11,45 gram esrar, 3,18 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Toplanan deliller doğrultusunda 10 şüpheli yakalanarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik kararlı mücadelenin azimle süreceğini vurguladı.
Kaynak : PERRE