Emniyet yetkilileri, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik kararlı mücadelenin azimle süreceğini vurguladı.

Operasyonda 5 bin 595 adet sentetik ecza hap, 745 gram metamfetamin, 11,45 gram esrar, 3,18 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-9 Ekim 2025 tarihlerinde yürütülen projeli dosya kapsamında 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 10 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

