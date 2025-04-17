Kuyumcular Çarşısında ismi açıklanmayan kuyucudan T.K., altın sipariş verdiğini öğrenen B.G., kuyumcuyu arayarak kendisini T.K., olarak tanıtarak altını başkasıyla aldıracağını belirtti. B.G., kent merkezinde taksicilik yapan K.Y’yi ikna ederek, altının kendisine ait olduğuna inandırarak, Kahramanmaraş’a göndermesini istedi. K.Y., kuyumcudan aldığı bileziği Kahramanmaraş’a gönderdi.

Kuyumcu dolandırıldığını anlayınca polis ekiplerinden yardım istedi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 farklı kameraya ait toplamda 49 saat kamera kaydını inceleme aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından taksi sürücüsü K.Y., kent merkezinde gözaltına alınırken, B.G., ise Kahramanmaraş’ta 120 bin TL’lik altınla gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne sorgulaması tamamlanan B.G., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksi şöförü K.Y’nin ise suçsuz olduğu anlaşılması üzerine serbest bırakılırken, 120 bin TL değerindeki altın bilezik ise sahibine teslim edildi.

Kaynak : PHA