AFAD'dan alınan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD: YIKILAN BİNALAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır. Bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN GÜRKAN: HASARLI BİNALARA GİRMEYİN!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaşanan deprem sonrasında vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, hasarlı evlere girilmemesi konusunda uyardı.

Merkez üssü Malatya / Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.#Deprem'den etkilenen bütün hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen hasarlı evlere girmeyelim.

— Selahattin Gürkan (@selahattingrkn) February 27, 2023 ŞUSKİ Adıyaman’ın altyapısını onarmak için çalışmalarını sürdürüyor

BİR BABA VE KIZI ENKAZ ALTINDA!

Yeşilyurt merkezli 5,6 şiddetindeki depreme İkizce Mahallesi'nde yakalandıklarını duyuran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, ağır hasarlı olmasından dolayı boşaltılan bir apartmandan eşya almak için eve giren bir aileden iki kişinin yıkımda enkaz altında kaldığını belirtti. Ekiplerin ses aldığını, o iki kişiyi çıkarmaya çalıştığını kaydetti.

https://twitter.com/mehmetcinar44/status/1630141573823361027