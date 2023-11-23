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Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente ruhsatsız tabanca sokulacağı bilgisi üzerine hazırlık yapıldı.

Ekipler tarafından kent merkezi girişinde oluşturulan uygulama noktasında plakası açıklanmayan otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından 5 tabancaya el konulurken, otomobilde bulunan Y.B. ve B.D.H., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA