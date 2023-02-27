AFAD, yaşayan vatandaşların hasar gören binalardan uzak durmalarını yineledi.

3 DAKİKADA BİR ARTÇI YAŞANIYOR!

Şubat ayı ile birlikte neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntıların yaşandığının kaydedildiğini belirten AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, olağandışı sarsıntıların oluştuğunu söyledi. Üç haftada Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 olmak üzere Hatay merkezli 6,4 ve 5,3 olmak üzere birbirinden bağımsız deprem ile şu ana kadar çok sayıda artçıların yaşandığını kaydeden Tatar, 5 ile 6 büyüklüğündeki artçı deprem sayısının bugünkü Malatya Yeşilyurt merkezli depremle birlikte 45'e ulaştığını kaydetti.

Tatar, bugün yaşanan Malatya Yeşilyurt merkezli 5,6'lık sarsıntı sonrasında yıkılan 5 binada arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirterek, vatandaşların hasar gören binalardan uzak durmaları konusunu yineledi.

AFAD SON DURUMU PAYLAŞTI

Bu arada AFAD'dan yayımlanan son açıklamaya göre; son artçı depremle birlikte 29 binanın yıkıldığı, 7 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, 69 kişinin ise yaralandığını bildirildi.