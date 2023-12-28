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Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine yönelik Milli Şair “Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak” konulu program düzenlendi.

Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Nilüfer Zontul Aktaş ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefatının yıldönümünde bir araya geldik. Mehmet Akif Ersoy’un hayatına baktığımız zaman birbirinden değerli şiirleri ve eserleri var. Milli ve manevi duygularımıza hitap eden bir şairimiz, bunlardan istifade etmek istedik. Asımın nesli yoluna devam ediyor. Bu anlamlı etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Mehmet Akif Ersoy’un ömrü bizim yüreğimize vurulan asude bir mühürdür”

Milli Şairimiz “Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak” programında konuşma yapan Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Nilüfer Zontul Aktaş, “Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un ömrü bizim yüreğimize vurulan asude bir mühürdü. Onun ömrü anlatmakla bitmeyecek kadar dolu ve örneklik teşkil eden bir hayattı. Mehmet Akif Ersoy şiirleriyle, duruşuyla, yaşantısıyla var olan o iman ve takva olgusuyla kalbinde yaşayan biri olarak hepimizin kalbinde farklı farklı ithamlarda katmaktadır. Onun bizde bıraktığı güzel örnekleri nesillerimize anlatarak ülkemize büyük bir hizmet etmiş oluruz” dedi.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatında büyük fedakârlıkların olduğunu söyleyen Zontul, “Mehmet Akif Ersoy’un vatan sevgisini İstiklal Marşımızda en iyi şekilde öğreniyoruz. İşte böyle bir vatan sevgisi ve vatan aşkı vardı” dedi.

Program Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve şehitlerimize edilen dualar ile son buldu.

Kaynak : PHA