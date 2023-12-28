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Alınan bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi.

Sebze Hali içerisinde İsmail Mustafa Akkı ile yanında çalışan Suriye uyruklu Abdullah El Hamuud arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akkı, yere yatırdığı Hammud'u elindeki bıçağı art arda sapladı. Hamuud'un çığlık seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Hamuud, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Hamuud, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hamuud'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Güvenlik kamera kayıtları tarafından Hamuud'un bıçaklanma anının saniye saniye görüntülenirken Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İsmail Mustafa Akkı, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Akkı, emniyetteki sorgulamasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen cinayet şüphelisi gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Kaynak : PHA