Büyükşehir Belediyesi, hem kırsal hem de merkezdeki mahallelerde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İkizce Konteyner Kent, MİAD Çocuk Evleri Sitesi ve kamu personeli konteynerlerini birbirlerine bağlayan yolda yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Er, yol yapımında sona gelindiğini ifade etti. Özellikle yeni yol yapım çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın dört bir yanında trafiğin rahatlamasını sağlamakla beraber vatandaşlara daha konforlu bir yol ağı oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, İkizce Konteyner Kent, MİAD Çocuk Evleri Sitesi ve Kamu Personeli Konteynerlerini birbirlerine bağlayan, bağlantı yolu yapılıyor. Bağlantı yolunun yaklaşık uzunluğu 1,5 kilometre olup, ortalama genişliği ise 7 metreden oluşuyor. 2 kat sahtı kaplama uygulanan yolun 1. katında metrekareye 1.8 kg emülsiyon ve 20 kg (14-22 mm ) ebatlarında yıkanmış mıcır, 2. katına ise 2. katında metrekareye 1.6 kg emülsiyon ve 14 kg (7-14 mm) ebatlarında mıcır kullanılıyor. Böylelikle mevcut olan bağlantı yolu hem yenileniyor hem de daha konforlu hale getiriliyor.

Kaynak : PHA