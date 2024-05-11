On yıl önce geldiği Nemrut'taki durumun aynı şekilde kalmasına üzüldüğünü belirten Jurgen Kronig, “Tarih öncesi ender örnekler olan Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Soğmatar gibi yerlerin dünya insanları tarafından görülmesi gerekir. Medeniyetlerin çıkış noktası işte bu coğrafyadır. On yıl önce geldiğim Nemrut Dağı halen eskisi gibi. Herhangi bir düzenleme veya insanları çekebilecek bir değişiklik yapılmamış. Bundan dolayı Kahta ve Adıyaman adına çok üzüldüm” dedi.

Son yıllarda özellikle inşa edilen müzelerin muazzam bir teşhir ve hizmet sunduğunu belirten Kronig, “Türkiye tarihi bir hazinenin üzerinde oturuyor, dünya bu hazineleri görmekten geç kalmamalıdır. Biz yazan insanlara düşen görev dünya insanlarını buralara gelmeleri için bilgi sunmaktır. Bunu yaptığıma inanıyorum. Kommageneyi, Nemrut'u, Göbekli Tepe ve Fırat ile Dicle’yi muhakkak görün demeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA