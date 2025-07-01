Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden 2 Temmuz anması: ‘Unutmadık, unutturmayacağız’

Anma programı, dernek binasında düzenlenen törenle başladı. Açılış konuşmasının ardından ozanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Etkinlik boyunca 32 yıl önce hayatını kaybeden ozanların fotoğraflarının yer aldığı tişörtleri giyen çocuklar, semah dönerken anlamlı görüntüler oluştu. Ardından zakirler sahne alarak deyişler söyledi. Yetişkinler de semaha katılarak birlik mesajı verdi.



Başkan Ali Sekman: ‘Sivas’ta yakılan canlarımızı unutmadık’

Programın açılışında konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ali Sekman, anma etkinliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:



“Bugün burada, Sivas’ta 32 yıl önce kaybettiğimiz 33 canımızı anmak için bir aradayız. Onların ruhu tekrar şad olsun. 2 Temmuz’da Sivas’ta düzenlenecek anma programı için de yola çıkacağız. Bu akşam burada açılış konuşması, saygı duruşu ve ardından sinevizyon gösterimiyle başlayan programımızda semah ekibimiz dönecek, zakir arkadaşlarımız ağıt ve söyleyişleriyle devam edecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”



‘Unutmamak bir direniştir’

Etkinlikte konuşan bir kadın açılış konuşmacısı ise katılımcılara hitaben şu ifadeleri kullandı:



“Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubesi adına hepinizi saygı, sevgi ve yüreğimizdeki derin bir acıyla selamlıyorum. Bugün burada, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde diri diri yakılan 33 aydını, ozanı, şairi, sanatçıyı ve düşünce insanını anmak, unutmamak ve unutturmamak için toplandık. Onları anmak bir anma değil, bir direniş, bir duruş ve bir söz verme halidir. Bu ülkede nefretin değil, kardeşliğin hüküm sürmesi için buradayız.”



Etkinlik, Perre Haber Ajansı Muhabiri ve Mutena Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, şair Murat Kayış’ın günün anlam ve önemine ithafen yazdığı şiirleri okuması ve sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA