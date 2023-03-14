Lise öğrencilerinin dijital öğrenmeye yatkınlığı ve kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak "Dersler Cepte" adlı mobil uygulama hazırlandığını dile getiren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik hizmete sunulan mobil uygulamayla öğretim tekniklerinin dijital ortama taşındığını kaydetti.

"Başta depremden etkilenen öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizin yanında olmayı sürdürerek onları her koşulda desteklemeye devam edeceğiz çünkü her türlü zorluğu aşmanın anahtarı eğitimdir." diyen Bakan Özer, lise öğrencilerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı I. dönem derslerinde öğrendikleri konuları pekiştirmeleri, varsa öğrenme kayıpları ya da eksiklerini gidermeleri amacıyla hazırlanan uygulamanın Google Play Store ve AppStore'da ücretsiz sunulduğunu belirtti.

Özer, "Konu özetleri, ders anlatım videoları ve soru örneklerinin yer aldığı mobil uygulama, hem çevrim içi hem de çevrim dışı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanarak web ortamında da çalışabilir hâle getirildi." ifadesini kullandı.

Özer, şu bilgileri paylaştı: Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı I. döneminin ünite, konu ve kazanımlarını kapsayan uygulamada, konu özetleri ve her konu özeti sonrası çoktan seçmeli sorular hazırlandı. İçerikler, konu bazlı ve pdf şeklinde formatlanarak her sınıf seviyesinde "Kritik Bilgi, Biliyor musunuz, Sıra Sende, Kavram Yanılgısı, Ödev" gibi küçük notlarla zenginleştirildi. "Dersler Cepte" mobil uygulaması, "konu özetleri, ders anlatım videoları, çoktan seçmeli sorular" ve "çözdüğüm sorular" olmak üzere dört bölümden meydana getirildi. Uygulama, sınıflar bazında 9. sınıflarda 117 konu, 136 video ve 585 soru; 10. sınıflarda 103 konu, 165 video ve 515 soru; 11. sınıflarda 134 konu, 198 video ve 670 soru ve 12. sınıflarda 103 konu, 150 video ve 520 soru olmak üzere toplam 457 konu, 649 video ve 2290 soru ile oluşturuldu.