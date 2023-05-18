Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi'nin tüm unsurlarıyla uygulamaya devam edeceğini söyledi.

TCMB'NİN "FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU" YAYIMLANDI.

Raporun giriş bölümünde değerlendirmelerde bulunan Kavcıoğlu, "Liralaşma Stratejimiz çerçevesinde 2022 yılı başından itibaren attığımız tüm adımlar kalıcı fiyat istikrarını finansal istikrarla bir arada sağlayacak bir perspektifle oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, finansal sistemde Türk lirasının payını kalıcı şekilde arttırmaya ve yurt içinde tüm yatırım ve ticaret işlemlerinin Türk lirası etrafında şekillenmesini temin etmeye yönelik politikalar uygulanmaktadır. Nitekim attığımız adımlar sonuçlarını vermeye başlamıştır" dedi.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1659102125723451393

TL AĞIRLIĞI ARTIYOR

Raporda, Liralaşma Stratejisi çerçevesinde alınan kararlar ve uygulamalar ile kamu, hanehalkı, reel sektör ve banka bilançolarındaki TL'nin ağırlığı artmaya devam ettiği belirtildi.

Raporda özet bilgiler olarak şunlar kaydedildi:

"Hanehalkı borçluluğu kaynaklı düşük risk seviyesi korunmaktadır.

Reel sektörün borç/varlık oranı ile Döviz açık pozisyonundaki iyileşme sürmektedir.

Hedefli kredi politikaları sonrasında TL ticari kredilerde KOBİ, ihracat ve yatırım kredilerinin payı artarken, KOBİ'lerin ve ihracatçı firmaların finansmana erişimi güçlenmektedir.

Bankacılık sektörünün aktif kalitesindeki iyileşme tüm kredi riski göstergelerine yayılmaktadır.

Bankalar likidite şoklarına karşı yeterli ve güçlü likidite tamponlarına sahiptir.

Bankaların uluslararası piyasalardan borçlanma potansiyeli yüksek olup, dış borçlar ihtiyaçlar nispetinde yenilenmektedir.

Bankalar yasal oranlar dahilinde ve sınırlı düzeyde yabancı para pozisyonu taşımaktadır.

Yasal oranların oldukça üzerinde tutulan sermaye tamponları sayesinde bankacılık sektörü olası risklere karşı güçlü konumunu sürdürmektedir."