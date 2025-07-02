Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın karikatürize edilmesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunun işlendiği yönünde değerlendirme yapıldığı bildirildi.



Bu kapsamda Doğan Pehlevan, Ali Yavuz, Zafer Aknar, Cebrail Okçu, Aslan Özdemir ve Mehmet Tunçay Akgün hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Pehlevan, Yavuz, Aknar ve Okçu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınmadan dosya üzerinden tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Adalet Bakanı Tunç: ‘Soruşturma titizlikle sürüyor’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”



Soruşturmanın, kamuoyunun hassasiyetleri doğrultusunda ve hukuki süreç çerçevesinde devam ettiği belirtildi.

Kaynak : PHA