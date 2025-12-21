Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında LEADER Yaklaşımı Tedbiri'ne başvuran 156 Yerel Eylem Grubu'nun (YEG) tamamının destekleneceğini duyurdu.

Yaklaşık 2,2 milyar TL tutarındaki yerel kalkınma stratejisi bütçesiyle desteklenecek YEG Dernekleri, %100 hibe ile projelerini hayata geçirecek. Bakan Yumaklı, LEADER Yaklaşımı'nın uygulamaya girdiği günden bu yana 257 YEG Derneğine toplam 2,8 milyar TL hibe sağlandığını belirtti.

Bakan Yumaklı, 'Çiftçilerden STK'lara, kadınlardan gençlere kadar yerel birçok aktörün bir araya geldiği YEG'ler aracılığıyla, bölgenin ihtiyaçlarını esas alan kalkınma stratejileri belirlenecek ve uygulanacak. IPARD III Programı döneminde de kırsal alanlarda katılımcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açmaya, kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE