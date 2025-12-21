Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Arjantin'de tarih yazmaya devam ediyor. Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes, Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Platense'yi 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Maçın 51. dakikasında Zapiola'nın golüyle 1-0 geriye düşen Estudiantes, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Mücadeleye ikinci yarıda ağırlığını koyan Estudiantes, 79. dakikada Lucas Alario'nun golüyle skoru 1-1'e taşıdı. Uzatmalara gidilen dakikalarda sahneye bir kez daha çıkan Alario, 90+1. dakikada attığı golle takımına zaferi getirdi. Estudiantes böylece muhteşem bir geri dönüşle Arjantin Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Bu zafer, Muslera için ayrı bir önem taşıyor. Estudiantes, 14 Aralık'ta Arjantin Ligi 2. Aşama Finalinde Racing Club ile karşılaşmış ve rakibini yenerek şampiyon olmuştu. Böylece Muslera, sadece bir haftada iki kupa kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

2025 yılı Muslera için adeta bir zafer yılı oldu. Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Muslera, Arjantin'e transfer olduktan kısa süre sonra da iki kupa birden kazanarak hem kulüp tarihine hem de kendi kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

Estudiantes taraftarları, Lucas Alario'nun golleri ve Fernando Muslera'nın performansıyla dolu dolu geçen sezonu kutlarken, Muslera'nın takımın başarısındaki rolü sosyal medyada geniş yankı buldu. Arjantin futbol otoriteleri de Muslera'nın tecrübeli performansını övgüyle değerlendirdi.

Bu sonuçla Estudiantes, hem Arjantin Ligi hem de Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak tarihe geçti ve Muslera da kısa sürede iki farklı kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

