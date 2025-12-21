AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ve SDG'ye ilişkin açıklamalarını sert şekilde eleştirdi.

Rudaw TV'de katıldığı programda konuşan Ensarioğlu, 'Bizim başkanlık sistemimizde politika belirleyici olan irade, Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır' dedi. Ensarioğlu, Türkiye'nin Suriye politikasına dair Fidan'ın açıklamalarında dönemin ruhunu tam yansıtmayan ifadeler bulunduğunu belirterek, 'Neticede nihai politikayı Cumhurbaşkanı belirler ve son sözü o söyler' ifadelerini kullandı.

Ensarioğlu ayrıca, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEM Parti) 4 Ocak'ta planladığı mitinge ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Mitingin zamanlamasını doğru bulmadığını söyleyen Ensarioğlu, 'Öcalan bile çözüm sürecinde kendi geleceğinin konuşulmasını şu aşamada doğru bulmazken, biz bu kadar önemli bir merhale kat etmişken ortamı bozacak adımlardan kaçınılmalıdır. Hassasiyet yaratacak, karşı milliyetçiliği körükleyecek ve süreci sabote edecek gereksiz eylemlerden kaçınılmalı' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World'de yaptığı açıklamada ise SDG'ye ilişkin, 'Tekrar askeri yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz. 10 Mart Anlaşması'na bağlılıklarını yerine getirmeleri gerekiyor' ifadelerini kullanmıştı. Fidan, anlaşmadan sapma görmeyi istemediklerini ve doğru taktik, teknik ve işbirliği ile hedefe ulaşmayı umduklarını vurgulamıştı.

Kaynak : PERRE