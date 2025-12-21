İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadıkları gerekçesiyle soruşturma izni verdi.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık, Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'nde bazı alanlara ilişkin imar planlarına yönelik idari yargı kararlarının uygulanmadığı iddiası üzerine soruşturma izni talebini değerlendirdi. Soruşturma izni, 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla Başkan Yavaş ve ilgili meclis üyelerini kapsıyor. Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli kararıyla söz konusu izin resmiyet kazandı. Kararda, belediyenin yargı kararlarına uygun işlem tesis etmediği öne sürülüyor.

Mansur Yavaş, daha önce de İçişleri Bakanlığı tarafından açılan başka bir soruşturma izni ile gündeme gelmişti. 22 Kasım'da verilen izin kapsamında, Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla soruşturma açılması öngörülmüştü. Yeni izinle birlikte Yavaş hakkında soruşturma izni verilen dosya sayısı ikiye yükselmiş oldu.

Söz konusu izin, belediye yönetimi ve meclis üyeleri açısından önemli bir hukuki süreci başlatacak nitelikte bulunuyor. Yavaş ve ilgili meclis üyelerinin, yargı kararlarının uygulanmaması iddialarına ilişkin savunmaları alınacak ve soruşturma süreci İçişleri Bakanlığı denetiminde yürütülecek.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran karar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve siyasi çevrelere de farklı tepkiler oluşturdu. Belediye yetkilileri, yargı kararlarının uygulanması ve şeffaf yönetim konularında açıklamalarda bulunmayı planlıyor.

