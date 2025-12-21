Faaliyetlerini üç yıl önce sonlandıran İstanbul Şirinevler Besnililer Derneği, İstanbul'da düzenlenen anma gecesiyle yad edildi. Program, İstanbul Besnililer Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Anma gecesinin organizasyonu, Şirinevler Besnililer Derneği'nin son başkanı Fikret Kalmaz tarafından yapıldı. Programda, derneğin geçmiş dönemlerde yürüttüğü sosyal, kültürel ve dayanışma faaliyetlerine vurgu yapılarak, Besnili hemşeriler arasında oluşturulan birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkat çekildi.

Gece kapsamında Metin Kütük tarafından plaket takdimi gerçekleştirildi. Plaket töreninde yapılan konuşmalarda, Şirinevler Besnililer Derneği'nin İstanbul'da yaşayan Besnililer için önemli bir buluşma noktası olduğu ve derneğin, faaliyet gösterdiği süre boyunca hemşeriler arasındaki dayanışmayı güçlendiren çalışmalara imza attığı ifade edildi.

Programa çok sayıda Besnili hemşerinin yanı sıra Besni Eğitim Vakfı yöneticileri de katılım sağladı. Katılımcılar, derneğin geçmişte gerçekleştirdiği çalışmaların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, benzer organizasyonların birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Anma gecesi, yapılan konuşmaların ardından katılımcıların sohbetleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE