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Bursa’daki orman yangınıyla ilgili bir kişi ‘kasten orman yakma’ suçundan tutuklandı

Gerçekleştirilen nazik ziyarette bölgenin kültürel yapısına dair görüş alışverişinde bulunulurken, yerel kültürün yaşatılması ve geliştirilmesine yönelik çeşitli konular ele alındı. Ziyaret sırasında sıcak bir sohbet ortamı oluştuğu ve bölgeye dair ortak projelerin değerlendirildiği aktarıldı. Kaymakam Aslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti. Kültürel çalışmaların desteklenmesi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

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