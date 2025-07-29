Yunus Emre Enstitüsü ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Yaz Okulu” kapsamında Malatya’da bulunan misafirler, çeşitli etkinliklere katılıyor. Bosna-Hersek, İran, Sırbistan, Romanya, Gürcistan, Hırvatistan, Kazakistan, Litvanya, Macaristan,Meksika, Mısır, Rusya, Tunus, Ürdün ve Panama’dan gelen misafirler, tarihi ve kültürel yerleri yakından tanıma fırsatı buldular. Misafirler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen etkinlikle Nemrut Dağı Ören Yerini ziyaret ettiler.Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği’nin de katkıda bulunduğu etkinlikle misafirler, 2 bini yılı aşan tarihi ve kültürel alanı yerinde görme imkânı buldular.

Nemrut Dağı Ören Yerinde, yaklaşık 200 yıl bölgede hüküm süren Kommagene Krallığı’nın en ünlü kralı I. Antiochos (Antiokhos) Theos tarafından yaptırılan devasa heykeller bulunuyor. Kaynaklar I. Antiochos’un yaklaşık olarak MÖ 70-32 yılları arasında krallık yaptığına işaret ediyor.

Aynı zamanda dünyanın en muhteşem gün doğumu ve gün batışının seyredilebildiği yer olarak ilgi çeken Ören Yerinde misafirler gün batımını seyretme fırsatı da yakaladı. Gün batımının ardından Malatya’ya dönülerek etkinlik tamamlandı.

Kaynak : PHA