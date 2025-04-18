Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Nisan Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, diğer bölgelerde ise az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı öngörülüyor. Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.