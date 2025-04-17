“Bu bir sinsi eylemdir, Meclis’e pusu kurulmuştur”

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Güler, Can Atalay kararının TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı biçimde okunmasını “sinsi ve gizli yürütülen bir plan” olarak nitelendirdi. Güler, “Meclis’in gündemi açıktı. Gündemde yer almayan bir hususun böyle gizli, sinsice ve kurgulu şekilde okutulması, bir siyasi pusudur. Bu yaklaşım parlamenter teamüllere, Meclis içtüzüğüne, anayasal sınırlarına açıkça aykırıdır. Hukukun arkasına saklanarak Meclis’i oldu-bittiye getirmeye çalışmak, açık bir suistimaldir” dedi.

“Özgür Özel freni patlamış kamyon gibi”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu süreci sahiplendiğini belirten Güler, Özel’e sert sözlerle yüklendi:

“Özgür Özel, adeta zıvanadan çıkmış bir kişi gibi gerçek dışı, siyasi etikle bağdaşmayan ifadelerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Freni patlamış bir kamyon gibi, her yere çarparak ilerliyor. Bu tarzın ve söylemin siyasette karşılığı yoktur. CHP lideri, bu eylemi siyasi bir kazanım gibi sunmaya çalışsa da aslında Meclis’e zarar vermektedir.”

“Sırrı Süreyya Önder'in çabası samimiydi, bizatihi şahidiz”

Abdullah Güler açıklamasında Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle görevde bulunmamasına da değindi. Önder’e “Sırrı ağabey” şeklinde hitap ettiklerini belirten Güler, kendisinin tarafsız ve uyumlu bir yöneticilik yaptığını vurguladı:

“Sırrı Süreyya Önder ile bu yasama döneminde birlikte çalışma fırsatı bulduk. Tarafsızlığı, dostane ilişkileri ve gayretiyle Meclis’in işleyişine katkı sağladı. Kendisi özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda önemli sorumluluklar almış, birçok kesimle diyalog kurarak çaba sarf etmiştir. Hastanede yapılan ziyaretler ve gösterilen ilgi de bunu teyit etmektedir.”

“CHP, Meclis’i parti kongresi gibi yönetemez”

Güler, CHP’nin TBMM içindeki tavrını eleştirerek, “Kendi parti içi kongrelerinde alıştıkları usulsüzlükleri Meclis’e taşımaya çalışıyorlar” dedi. Konunun TBMM Genel Kurul gündeminde yer almamasına rağmen okutulmasının bilinçli bir manipülasyon olduğunu savundu.

“Savaş ilan ediyoruz’ diyerek siyasi ajitasyon yapanlar şunu iyi bilmeli: Meclis, sloganla, bağırarak yönetilmez. Burada anayasa, içtüzük ve hukuk vardır. CHP, Meclis’i siyasi gösteri alanına çevirmeye çalışıyor ama buna izin verilmeyecektir.”

“Meclis’i kapatıp kaçmak suçluluk psikolojisidir”

Can Atalay kararının okutulmasından hemen sonra birleşimin kapatılmasına da dikkat çeken Güler, “Eğer doğru bir iş yaptığınızı düşünüyorsanız neden oturumu kapatıp gidiyorsunuz? Bu suçluluk psikolojisidir” dedi.

Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

“Madem ki haklısınız, neden tartışılmasına, görüşülmesine izin vermiyorsunuz? Meclis gibi bir kurumda, anayasaya ve içtüzüğe uygunluk iddiası taşıyan bir işlemin bu denli kaçak biçimde yapılması, hukuki değil siyasi bir planın göstergesidir. Bu yaklaşım, kurumsal sorumluluğu yok saymak, Meclis’in prestijini zedelemektir.”

“Süreç heyetle devam ediyor, hedef Terörsüz Türkiye”

Son olarak Güler, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen diyalog ve çözüm süreci benzeri temasların Meclis çatısı altındaki heyet çalışmalarıyla sürdüğünü ifade etti. Sırrı Süreyya Önder’in bu süreçteki yerinin önemli olduğunu belirten Güler, “Bu heyet çalışmaları, Sayın Önder’in rahatsızlığına rağmen kesintisiz ve daha güçlü biçimde ilerlemeye devam edecektir” dedi.

Kaynak : PHA