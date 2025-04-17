“Hiçbir oldu bittiye razı olmayacağız”

Kıbrıs’ta yaşanan son gelişmelere ve uluslararası aktörlerin tutumuna tepki gösteren Ağıralioğlu, “İsrail’in azgınlığına, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin şımarıklığına, Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölge iddialarını zora sokma hevesine karşı hiçbir oldu bittiye razı olmayacağız” dedi.

“Dışişleri Bakanlığı pozisyon almalı”

Ağıralioğlu, Türk Dışişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, iç politikadan ziyade dış ilişkilerde kararlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı. “Dışişleri Bakanlığımız, kendi gündeminden sıyrılarak KKTC ile ilgili gelişmelere odaklanmalıdır” diyen Ağıralioğlu, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı’nın Avrupa Birliği nezdinde “Kıbrıs Dışişleri Bakanı” olarak ağırlanmasına da tepki gösterdi.

“Ahmet Şara’nın Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı’nı ‘Kıbrıs Dışişleri Bakanı’ olarak ağırlamasına engel olunmalıydı. Buna engel olunamıyorsa, KKTC Dışişleri Bakanı bayrağıyla ağırlansın” dedi.

“KKTC’de fiili durum oluşturulmasına izin verilmemeli”

Ağıralioğlu, bazı çevrelerin KKTC üzerindeki hamlelerinin Türkiye'nin varlığını “işgalci” bir görüntüye dönüştürme amacı taşıdığını öne sürdü. “Bu bir fiili durum oluşturarak Kuzey Kıbrıs’taki varlığımızı işgalci hürriyetine dönüştürmeye çalışan bir oldu bittidir. Bu tiyatroya son verilsin. Bu tiyatroya engel olunuz” ifadeleriyle çağrısını yineledi.

“Türk Devletleri Teşkilatı gereken cevabı vermelidir”

Ağıralioğlu, Türk Devletleri Teşkilatı’nı da KKTC’nin uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesi için göreve davet etti. KKTC’ye yönelik siyasi tanıma ve bayraklı temsilin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, bu konuda uluslararası diplomatik reflekslerin artırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak : PHA