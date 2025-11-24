Norveç'te geçtiğimiz aylarda akraba evliliği yasal olarak yasaklanmıştı. Yeni düzenleme, yasağı ihlal edenlerin cezai yaptırımla karşılaşmasını hedefliyor. Avrupa genelinde ise benzer düzenlemelerin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Bilimsel uyarı: Kalıtsal hastalıkların önemli bölümü akraba evliliklerinden kaynaklanıyor

Genetik araştırmalar, akraba evliliği sonucu doğan bebeklerde kalıtsal hastalık riskinin katlanarak arttığını ortaya koyuyor. Uzmanlar; metabolik bozukluklar, bağışıklık sistemi sorunları, gelişimsel gerilikler ve nadir görülen sendromların önemli bir bölümünün çekinik genlerin iki taraftan da taşınması nedeniyle bu tür evliliklerde daha sık görüldüğünü ifade ediyor.

Avrupa'daki sağlık otoriteleri, özellikle yoğun göç alan ülkelerde vakaların artışına dikkat çekerek durumun sadece bireysel değil, toplumsal bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtiyor.

İskandinav ülkeleri risk altında: Sağlık sistemleri alarm veriyor

Norveç'in yanı sıra İsveç ve Danimarka'da da akraba evliliklerinin özellikle Orta Doğu kökenli topluluklarda yaygınlaşması, sağlık sistemlerinde genetik hastalık yükünü artırdı.

İskandinav ülkeleri, artan vakaların uzun vadede sağlık harcamalarını yükselttiğini, sosyal devlet mekanizmaları üzerinde ek yük oluşturduğunu belirterek önlem arayışına girdi.

Ekonomik etkiler: Yılda milyonlarca avroluk ek maliyet

Avrupa devletleri tarafından hazırlanan etki analizlerine göre, akraba evliliklerinden doğan çocuklarda görülen genetik rahatsızlıkların tedavisi için:

Yıllık milyonlarca avroluk ek bütçe ayrılıyor.

Nadir hastalık ilaçlarının bir bölümü hasta başına yılda yüz binlerce avroya mal oluyor.

Sürekli bakım ve özel eğitim gerektiren çocuklar, sosyal destek sistemlerinde kapasite sorunlarına yol açıyor.

Bu çerçevede, bazı ülkeler akraba evliliklerine ilişkin kısıtlama, zorunlu genetik danışmanlık, bilgilendirme kampanyaları ve hukuki yaptırımlar gibi politikaları gündemine aldı.

Toplumsal uyum ve eğitim politikaları masada

Uzmanlar, akraba evliliğiyle mücadelede yalnızca yasal yaptırımların değil, toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının da kritik olduğunu vurguluyor. Avrupa ülkeleri, özellikle göçmen topluluklara yönelik kültürel uyum, sağlık eğitimi, genetik risk farkındalığı gibi alanlarda yeni programlar hazırlıyor.

Eğitim çevreleri, okullarda genetik sağlığın müfredata dahil edilmesi ve genç neslin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak : PERRE