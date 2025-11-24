TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ve sulama yatırımlarına ilişkin kapsamlı planları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yumaklı, 2026 yılı kapsamında 46 baraj, 6 gölet ve bent, 3 hidroelektrik santrali (HES), 13 içme suyu tesisi, 35 sulama tesisi, 186 taşkın kontrol tesisi ve 1 atık su arıtma tesisi olmak üzere toplam 290 tesisin hizmete alınmasının planlandığını belirtti.

10 toplulaştırma projesinin de tamamlanacağı aktaran Bakan Yumaklı, bu yatırımların yalnızca su yönetimi açısından değil, aynı zamanda gıda arz güvenliğini teminat altına alacak stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Kaynak : PERRE