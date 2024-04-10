Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan etkinlikleri kapsamında her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dünya’nın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl’de ışık, lazer ve havai fişek gösterisi ile vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Balıklıgöl platosunu dolduran binlerce kişi Mapping ışık ve lazer gösterisini ilgiyle izledi. Tarihi Urfa kalesine yansıtılan lazer gösterisinde Urfalıların kahramanlık destanı anlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Av. Ahmet Aksoy’un havai fişek butonuna basması ile birlikte gökyüzünde adeta görsel bir şölen yaşandı.



Kaynak : PHA