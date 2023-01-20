Başkan Tunç, öğrencilerin bugün yarıyıl tatiline girecek olması dolayısıyla yayınladığı mesajında;

“20 Ocak 2023 Cuma günü karne alan öğrenciler iki haftalık yarıyıl tatil sürecine girdiler. Öncelikle bir dönem boyunca büyük bir özveriyle çalışan yönetici, öğretmen, personel, veli ve öğrencileri tebrik ederim. Alınan karnelerin çocuklarımızın karakterini yansıtmadığını bilelim. Karneler çocuğumuzun çalışma durumunu yansıtıyor. Karnelerimiz nasıl olursa olsun onların biricik evladımız olduğunu unutmayalım. Çocuklarımızı, karnelerin sonucuna göre yargılamayalım. Karneler öğrenci, veli ve okul işbirliği sonucu alınır. Yani o karneler sadece çocukların değil aynı zamanda biz velilerinde karnesidir. Karnede yazılan notlarının telafisinin ileride olabileceğini unutmadan çocuklarımızın yüreğinde hasar bırakmayalım.

Bir küçük notumuzda çocuklarımıza olsun. Lütfen tatilde bol bol kitap okuyalım. Son dönemlerde yapılan bütün sınavlarda okuduğunu anlama problemi yaşandığını görüyoruz. Bol bol kitap okuyup, dinlenin. Sevdiklerinizle zaman geçirin. Ekran başında yada telefon ile geçirdiğimiz zamanı azaltalım. Sağlıklı ve mutlu bir tatil geçirmeniz dileğiyle..” dedi.