İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Trafik Kazalarına Karşı Uyarı: “Yollar Ayırmak İçin Değil, Kavuşturmak İçindir”

“İki ocağa daha ateş düştü”

Bakan Yerlikaya, bayramın üçüncü gününde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki M.K. ile yolcu A.N.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı’nın 3. günü (bugün) 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Otomobil, Antalya istikametinden Kemer’e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

“Yollar bizleri ayırmak için değil, sevdiklerimize kavuşturmak için var”

Paylaşımında trafik kurallarına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, özellikle motosiklet kullanıcılarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi:

“Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım.”

Bayramda trafik bilinci çağrısı

İçişleri Bakanlığı, bayram süresince trafik denetimlerini artırırken; vatandaşların trafik bilinci konusunda duyarlı davranmaları ve kurallara uymaları için sosyal medya üzerinden bilgilendirme kampanyaları da sürdürüyor. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı video görüntülerinde kazanın şiddeti ve ihmallerin sonuçları çarpıcı biçimde yer aldı.

Kaynak : PHA