4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nin ardından Perre Haber Ajansı’na konuştu

“Her yıl katılım artıyor, festival büyüyor”

Dört yıl önce bir hayalle başladıkları festivalin bu yıl 25 ülkeden, 7 Türk Cumhuriyetinden ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla adeta bir kültür şölenine dönüştüğünü belirten Oskay:

“Geçen yıl 300 bin kişilik katılım olmuştu. Bu yıl çok daha fazlası vardı. Festivalimize 25 belediye, 85 Yörük-Türkmen dernek ve federasyonu katıldı. Savaş sanatlarından güreşe, okçuluktan konserlere kadar çok çeşitli etkinlikler düzenlendi. Funda Arar ve Kıraç sahne aldı. El sanatları ustaları, yöresel yemek stantları, folklor gösterileriyle adeta kültürel mirasımızı yeniden canlandırdık.”

“Antalya sadece turizmin değil, kültür-sanatın da merkezi”

Oskay, Antalya’nın sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda kültür ve sanatın kalbinin attığı şehir olduğuna dikkat çekti. Festivalin başarısında katkı sunanlara teşekkür ederek, özellikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in desteğine vurgu yaptı:

“Torosların Yörük evladı Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’e, Kent Tarihi ve Tanıtım Dairemizdeki tüm ekip arkadaşlarıma, daire başkanlarımıza, sanatçılara, folklor gruplarımıza, katılan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

GAP Gazeteciler Birliği’nden destek mesajı

Ziyarette konuşan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise, Antalya’nın kültür ve sanat anlamında uluslararası bir çekim merkezi haline geldiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Antalya sadece festivallerle değil, uluslararası görüşmelere ev sahipliği yaparak da Türkiye’nin vitrini haline geldi. Bizler de Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesinde kültürel ve sosyal çalışmalar yürütüyoruz. Antalya ve Alanya Belediyelerinin 6 Şubat depremleri sonrası gösterdiği yardım ve duyarlılığa teşekkür ediyoruz. Antalya ile ortak projeler geliştirmek istiyoruz.”

Yörük İl Beyi Bilal Köleoğlu: “Toyumuz bereketli, birliğimiz daim olsun”

Festival kapsamında Antalya Yörük İl Beyi olarak otağ kuran Bilal Köleoğlu da sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı yayımladı.

“Geçmişten geleceğe bir köprü kurmak adına otağımızda binlerce misafiri ağırladık. Paylaştığımız keşkek sadece bir yemek değil; imecenin, kardeşliğin simgesiydi. Kültürümüzü yaşatmaya, gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. Başta Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Antalya’dan Türkiye’ye kültür çağrısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel faaliyetlerinin Türkiye çapında yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirten İsmail Oskay, yeni projelerde Anadolu’nun farklı şehirleriyle iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Antalya’da başlayan bu kültürel uyanışın Türkiye’ye umut ve ilham olacağı görüşüyle sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA