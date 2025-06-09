Adıyaman Belediyesi’nden Kurban Bayramı’nda 7/24 Temizlik Mesaisi

11 bin ton köpüklü suyla temizlik

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından arife günü ile bayramın ilk iki gününü kapsayan süreçte toplam 11 bin 200 ton köpüklü ve ilaçlı su kullanılarak, şehirdeki kurban kesim alanları ve ana arterler baştan sona yıkandı.

3 bin 500 ton kurban atığı toplandı

Bayram boyunca şehrin dört bir yanına yayılan temizlik faaliyetlerinde, 3 bin 500 ton kurban atığı toplanarak düzenli depolama alanına taşındı. 9 kamyon ve 9 kepçenin görev aldığı çalışmalarda, çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne geçilmesi hedeflendi.

7 bin çöp konteyneri dezenfekte edildi

Kent genelinde 7 bin çöp konteyneri hem yıkanarak hem de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlı dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Ayrıca 70 bin çöp poşeti vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

20 cami avlusu da bayram boyunca titizlikle temizlenerek ibadet eden vatandaşlar için hijyenik bir ortam oluşturuldu.

Muhtar ve vatandaşlardan belediyeye teşekkür

Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Abdullah Dağ, belediyenin bayramda gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bugün bayramın ikinci günü. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Belediyemiz mahallemizde çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte ediyor. Bu sayede kötü koku ve salgın hastalıkların önüne geçilmiş oluyor. Gece gündüz demeden çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum.”

Mahalle sakinleri ise memnuniyetlerini, “Biz Adıyaman Belediyesi’nden memnunuz. Mahallemizde temizlik yapıyorlar. Allah razı olsun.” sözleriyle dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi: Bayramda da görev başındayız

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, bayram boyunca kent temizliğini sürdüreceklerini belirterek, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede bayram geçirmesi için ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA