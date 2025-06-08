Tutdere: “Kent Konseyimizin katkılarını kıymetli buluyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın yeniden inşa sürecinde Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti.

Başkan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Bu vesileyle Kent Konseyimizin yürüttüğü çalışmaları da değerlendirme fırsatı bulduk. Şehrimizin yeniden inşa sürecinde tüm sivil toplum kuruluşlarımızla ve lokomotif görev üstlenen Kent Konseyimizle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Kent Konseyimizin kent yönetimine dair ortaya koyacağı her katkıyı kıymetli buluyoruz. Onlar talep edecek, halkımız isteyecek, biz de hep birlikte hayata geçireceğiz.”

Altunbaş: “Tutdere bizlere umut veriyor”

Ziyarette konuşan Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş ise, bayramların dayanışma ve umut duygularını güçlendirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Kurban Bayramı vesilesiyle kıymetli Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Kentin sorunlarını kendisiyle sürekli istişare ediyoruz, ancak bu vesileyle tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyduk. Daha güzel bir şehirde yaşamak ümidiyle, Belediyemiz ve diğer kurumlarımızla birlikte umutla çalışıyoruz. Sayın Başkanımız da bu süreçte bizlere umut veriyor. İnşallah hep birlikte bu şehri ayağa kaldıracağız ve daha güzel bir Adıyaman’da daha güzel bayramlar kutlayacağız.”

Birlikte çalışma vurgusu

Ziyaretin sonunda Kent Konseyi ve Belediye yetkilileri, kentin yeniden imarı sürecinde kamu kurumları, sivil toplum ve halk arasında daha güçlü bir iş birliğinin sağlanması gerektiğine işaret etti. Ortak hedefin, depremin yaralarını sarmış, modern ve yaşanabilir bir Adıyaman olduğunu vurguladılar.

Kaynak : PHA