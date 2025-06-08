“Annelerin ağlamadığı bir dönemi birlikte inşa edelim”

Bayramlaşma programında konuşan isimler, bu bayramın Türkiye, Orta Doğu ve dünya için barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışmaya vesile olması temennisinde bulundu.

Coşkun: “Gençlerin ölmediği, annelerin ağlamadığı bir dönem istiyoruz”

DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, bayramların anlamının barış ve kardeşlikten geçtiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Kurban Bayramı'nın ülkemize, Orta Doğu'ya ve dünyaya barış, kardeşlik ve dostluk getirmesini temenni ediyoruz. Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Barış umudunun yeşerdiği bir dönemi yaşıyoruz. Temennimiz o ki, gençlerimizin ölmediği, annelerimizin ağlamadığı, kardeşliğin egemen olduğu bir dönem başlayacak. Bu bayramın da bu sürece vesile olmasını diliyoruz.”

Yıldırım: “Barışın onuru için mücadele edenleri rahmetle anıyoruz”

HDP eski milletvekili Dr. Behçet Yıldırım da konuşmasında hem bayram dileklerini iletti hem de barış sürecine vurgu yaptı:

“Bayram barıştır, kardeşliktir. İnsanların bir arada, eşit ve özgür yaşamasıdır. Bu uğurda yıllardır mücadele eden, çaba gösteren başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere, tüm yoldaşlarımızı rahmetle anıyorum. Dilerim ki bu bayram, hem Türkiye’ye hem bölgemize hem de tüm dünyaya onurlu bir barış getirir.”

Polat: “Barış için hep birlikte mücadele etmeliyiz”

KESK Adıyaman Şubeler Platformu adına konuşan Zeynel Polat ise emek örgütleri olarak barış çağrısını yinelediklerini ifade etti:

“Bugün sadece bir bayramlaşma ziyareti değil, aynı zamanda barışa dair çağrımızı da yinelemek istedik. Yaklaşık üç aydır Türkiye'de bir barış süreci yürütülüyor. Bu sürecin sadece siyasal alanın değil, toplumun tüm kesimlerinin omuzlarında yükselmesi gerektiğini söylüyoruz. Her bir yurttaş barışa sahip çıkmalı. Barışı sadece bürokratlardan beklememeliyiz. Halk olarak yan yana, omuz omuza durarak bu süreci desteklemeliyiz.”

Polat ayrıca uluslararası savaşlara da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Filistin’de, Ukrayna’da, Rojava’da, Suriye’de süren savaşlara ve soykırımlara karşı da sesimizi yükseltmeliyiz. Savaşsız, sömürüsüz, hukukun ve demokrasinin egemen olduğu bir toplumu hep birlikte kurabiliriz.”

Tüm halklara barış ve dayanışma mesajı

DEM Parti Adıyaman İl Örgütü tarafından yapılan ortak açıklamalarda, Türkiye'de ve bölgede adaletin, demokrasinin, eşit yurttaşlığın sağlanması için mücadeleye devam edileceği belirtilirken, Kurban Bayramı'nın bu mücadeleye moral ve umut kaynağı olması temennisi dile getirildi.

Kaynak : PHA