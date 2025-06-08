Alsan: "Çözüm bizde. Ya çözecekler ya da biz gelip çözeceğiz."

Alsan, bayram sonrası Adıyaman’ın farklı noktalarında üyelik stantları kuracaklarını belirterek, tüm hemşehrilerini bu siyasi mücadeleye destek olmaya çağırdı.

“İlk 6 ayda 800 ilçe, 81 ilde teşkilatlandık”

Anahtar Parti’nin 6 ay gibi kısa bir sürede önemli bir siyasi konum elde ettiğine dikkat çeken Alsan, son anketlerde partilerinin ilk 7 içinde yer aldığını söyledi:

“Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu'nun önderliğinde kurulan partimiz, altı ayı geride bıraktı. Güvenilir anket firmalarına göre ilk 7 parti arasındayız. Gözümüz daha yukarılarda. Türkiye’nin ilk 3-4 partisi arasına gireceğimizden şüphemiz yok. Şu an 81 ilde teşkilatlandık, 800 ilçede örgütlendik. Bu bizim için sadece bir başlangıç.”

“Yüzde 2-3 gösteriliyoruz ama sahadaki karşılığımız çok daha büyük”

Anketlerde partilerinin düşük gösterildiğini ancak halktan büyük teveccüh gördüklerini kaydeden Alsan:

“Bazı anket firmaları bizi yüzde 2-3 civarında gösteriyor. Ama sahadaki gerçek farklı. Üye sayılarımızı artırarak kamuoyuna partimizin gerçek gücünü göstereceğiz. Vatandaşımız bizimle birlikte yürüyor, çözümün bizde olduğuna inanıyor.”

“Deprem sonrası umutlar yeniden yeşeriyor”

Alsan, Adıyaman’da depremin ardından zor günler yaşandığını, ancak bu bayramda kentte yeniden bir coşku hissedildiğini belirtti:

“Depremin üzerinden iki yıl geçti. Gözlerde hâlâ hüzün var ama bu bayram, Adıyaman’da bir umut, bir hareketlilik hissedildi. Bu umudu büyüteceğiz. Samsat İlçe Başkanımız Mustafa Çiçek, Tut İlçe Başkanımız Murat Korkmaz, Merkez İlçe Başkanımız Mithat Yoldaş ve Genel Merkez Yöneticimiz Hasan Kaya Hoca’mızla beraber sahadayız. Bayramın verdiği moral ve güçle çalışmalarımıza daha güçlü şekilde devam edeceğiz.”

“Ekonomik sorunların çözüm adresi Anahtar Parti”

Konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara da değinen Alsan, çözümün teknik kadroları ve programları hazır olan Anahtar Parti’de olduğunu söyledi:

“Ekonomik sorunlar, faiz baskısı, enflasyon halkımızın canını yakıyor. Bayram havası bile gölgeleniyor. Ama bu sorunları çözecek irade bizde. Teknik kadrolarımız hazır, planlarımız hazır. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi: ‘Ya çözeceksiniz, çözmezseniz biz gelip çözeceğiz.’ Biz de Adıyaman için aynı sözü veriyoruz.”

“Adıyamanlılara çağrımızdır: Bu mücadeleye omuz verin”

Adıyamanlılara çağrıda bulunan Alsan, çok yakında şehir genelinde kurulacak üyelik stantlarıyla partiye katılımı artıracaklarını ifade etti:

“Tüm hemşehrilerimizi partimize destek olmaya, bu mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz. Yaşadıklarımız kaderimiz değil. Çözüm var, çözüm bizde. Kilit olmuş her soruna Anahtar Parti olarak çözüm olmaya geliyoruz. Şehrin farklı noktalarında açacağımız üye stantlarımızla daha çok vatandaşımıza ulaşacağız. Hep birlikte çocuklarımızın davasına, ülkemizin yarınlarına yürüyelim.”

Son olarak Kurban Bayramı’nı kutlayan Alsan, Adıyaman’da depremin etkilerinin tamamen silindiği, yolların düzeldiği, tozun kalktığı, daha güzel bayramlar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : PHA