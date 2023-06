Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, bayramda tüketilen et miktarı ile etin saklama ve pişirme yöntemlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Doymuş yağ içeriğinden dolayı tüketilen et miktarının önemli olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, özellikle kalp, hipertansiyon, böbrek ve diyabet hastalarının ete ilave edilen tuz miktarına da dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kurban etinin ilk gün sert olmasından kaynaklı sindirim sorunlarının da sık görüldüğünü anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, şu önerilerde bulundu:

“Etin bir gün bekletildikten sonra tüketilmesi daha iyi olacaktır. Sindirimi kolaylaştırmak için su tüketimine de dikkat edilmelidir. Özellikle bayram yaz aylarına denk geldiği için günlük 10-12 bardak su tüketilmelidir.

Ayrıca et ya da etli yemeklerin dışında bayramda en çok tükettiğimiz besinlerin başında tatlılar gelmektedir. Şerbetli tatlılar yerine meyveli ve sütlü tatlılar ya da meyve tüketimi tercih edilebilir.”

Etin pişirme yöntemleri ve miktarına dikkat ederek daha sağlıklı tüketebileceğini anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, pişirme yöntemlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Haşlama yönteminin kullanılması daha az besin ögesi kayıplarına yol açacaktır. Et ızgarada pişirilirken etle ateş arasındaki uzaklık kömürleşmeye neden olmayacak şekilde (en az 15-20 cm) ayarlanmalıdır. Bu hem kanserojen madde oluşumuna hem de vitamin kaybına engel olacaktır. Aynı zamanda çok yüksek ısı etin dış yüzeyinin yanmasına ve fazla su kaybına yol açarak besin ögesi kaybını artırmaktadır.

Kebap, kuzu şiş, pirzola gibi etleri mutlaka yavaş ve düşük ısıda pişirmek besin ögeleri kaybı açısından daha iyi olacaktır. Yanında salata gibi C vitamini kaynağı olan besinlerin tüketimi; ette bulunan demirin daha çok emilimine katkı sağlar. Bayramın ilk günü et ağırlıklı beslendiğimiz için diğer günler etli sebze yemekleri tercih edilebilir.”

Kurban etini dikkatli bir şekilde muhafaza etmenin besin zehirlenmelerinin önüne geçeceğinden dolayı buzlukta (-2°C) birkaç hafta, derin dondurucuda ise (-18°C) daha uzun süre saklanabileceğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, şunları kaydetti:

“Eti çözdürme işleminde de çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü yanlış çözdürme işlemleri besinlerde patojenik mikroorganizmaların çoğalmasına neden olur. Donmuş besinler oda sıcaklığında, tezgahın üzerinde çözdürülmemeli, özellikle buzdolabında çözdürülmelidir. Mikrodalgada veya akan soğuk su altında da çözdürme işlemleri uygulanabilir. Çözülmüş et tekrar dondurulmamalıdır.”



