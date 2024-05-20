Adıyaman’da telefon alım-satımı ve tamiri sektöründe yer alan Eyüp Rena son zamanlarda artan fiyatları değerlendirerek, kurdaki artışların yüksek olmasından kaynaklı sıfır telefon fiyatlarındaki alımların ikinci el telefonlara yönelik döndüğünü belirterek şunları söyledi:

"Her ikisi de var ağırlıklı biraz daha ikinci el, uygun olma nedeniyle. Yani sıfırlarda tabi ki; satılıyor biraz daha ağırlıklı ikinci el. Aksesuar fiyatları tabi biraz dolar kurundan dolayı biraz yükselişte şu an tabi durgun ama yüksek fiyatlar biraz. Ekran fiyatları da baya yükseldi dediğim gibi çünkü bizim sektör direk dolar zaten dolar kurunda. Ekranlarda baya yüksek yani bir ekran fiyatı örnek veriyorum 1200 lira telefon komple ederi zaten 1200 lira. Yani onun için ne yapıyor ya ikinci el ya da sıfıra yöneliyor”

"Halk peşin para ile alamıyor"

Vatandaşın peşin para ile cep telefonu alamadığını, taksit imkanı getirilerek sektörün daha canlı olacağını belirten Rena şu ifadelere yer verdi:

"Yani sektörümüz tamam canlı bir sektör ama müşterilerimiz yani halk peşin para ile alamıyor yani taksit olsa en azından bu sektör canlanır. Yaklaşık 10-15 yıldır bizim sektörde taksit olayı yok, bu taksit olayında devlet bir şey yapsa iyi olur."

Kaynak : PHA