Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından, Türkiye genelinde 31 ilde gerçekleştirilen ‘kukla’ operasyonuna yönelik paylaşım yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Edirne’de, adeta bir cephanelik dolusu silah ve mühimmat ele geçirilirken, kesici aletler, uyuşturucu madde ve tarihi eserler de ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye genelinde 31 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kukla Operasyonunda, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekiplerince, çok sayıda silah, mühimmat, kesici aletler, uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “31 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kukla operasyonunda, Edirne KOM Şube Müdürlüğümüzce; ‘Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı’ suçuna yönelik il merkezindeki operasyonda 24 hedef şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda; 38 adet tabanca, 8 bin 22 adet fişek, 41 adet şarjör, 33 adet tüfek, bin 209 adet av tüfeği fişeği, 294 adet silah yapımı aparatı, 33 adet kesici alet, 4 gr uyuşturucu madde, 25 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne’de silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik Kukla 22 adlı operasyon kapsamında alınan 9 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne polisinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik olarak yaptığı “Kukla 22” adı verilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra dün Edirne Adliyesi’ne çıkarıldı. Şüpheli sayısındaki fazlalık nedeniyle adliyede işlemler uzun sürdü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 6’sı serbest bırakılırken 18 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A. İ., R. D., M. T., M. Y., A. G., R.T., S.K, Ö.D. ve R.A., tutuklanırken Ö. G., M. G., E. E., Y. F., A. D., H. T., R. Ç., Ö. K. ve Ö. M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.