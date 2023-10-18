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Kent merkezindeki tüm yollarda bakım, onarım, asfaltlama ve yama çalışmalarına devam eden, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, birçok esnafın yer aldığı işlek bir kullanım alanına sahip olan Küçük Sanayi Sitesi’nde asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehrin hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşabilmesi adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem veren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri titizlikle çalışmaya devam ediyor.

Küçük Sanayi Sitesi esnafları ise bozulan yolların onarılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ a ve yetkililere teşekkürlerini ilettiler.



Kaynak : PHA