Jeoloji Mühendisi ve Olgunlar Köyü sakini Mehmet Ayaz, köylüler adına yaptığı basın açıklamasında, söz konusu projenin bölge halkının geçim kaynaklarını tehdit ettiğini belirtti.“980 Dönümlük Meramız Tehdit Altında”

Bölgede hayvancılık ve arıcılıkla geçimini sağlayan yüzlerce ailenin ortak kullanımında olan 980 dönümlük mera alanının taş ocağı projesiyle yok edilmek istendiğini vurgulayan Ayaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mera alanı yalnızca Olgunlar Köyü’nün değil, çevredeki beş köyün de ortak kullanım alanıdır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimiz, arıcılıkla uğraşan üreticilerimiz için hayati öneme sahip bu alan, birkaç kişinin çıkarları uğruna taş ocağı bahanesiyle yok edilmek istenmektedir. Bu girişim, bir yatırım değil, köylümüzün emeğine, doğasına ve geleceğine vurulan bir darbedir!"

“Adıyaman’ın Üretime ve Fabrikaya İhtiyacı Var, Taş Ocağına Değil”

Mehmet Ayaz, Adıyaman’da sanayi ve istihdam odaklı yatırımların gerekliliğine dikkat çekerek, taş ocağı gibi projelerin bölge insanının kalkınmasına katkı sunmadığını belirtti.

"Adıyaman’ın ihtiyacı taş ocakları değil, halkın refahını artıracak fabrikalar ve üretim tesisleridir. Ancak yetkililer, halkın tepkisine rağmen, doğayı ve geçim kaynaklarını hiçe sayarak bu projeyi dayatmaktadır. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşamış, ekonomik olarak zor günlerden geçen Adıyaman halkı için, taş ocağı gibi projeler yeni sorunlar doğuracaktır. Halkın geçim kaynaklarını yok eden, köylüyü göçe zorlayan bu girişimler kabul edilemez."

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Vizyonu İstismar Ediliyor”

Basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üretim ve istihdam odaklı projelere verdiği önem hatırlatılarak, taş ocağı projesinin halkın iradesine aykırı olduğu vurgulandı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, her fırsatta üretim ve istihdamı artıracak yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğini vurgularken, Adıyaman’da bazı çıkar grupları, devletin adını kullanarak, halka rağmen projeler hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bölge halkının onlarca dilekçesine ve açık itirazlarına rağmen bu projeden geri adım atılmaması, halkın iradesinin yok sayıldığını açıkça göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın vizyonu istismar edilmekte, halkın zararına projeler dayatılmaktadır."

“Meramızı Savunacağız, Mücadelemiz Sürecek”

Mehmet Ayaz, köylülerin geçim kaynaklarını ve doğal yaşam alanlarını koruma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, taş ocağı projesinin iptal edilmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

"Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni, köyümüzü, toprağımızı ve geleceğimizi koruma kararlılığımızı ilan etmektir. Bizler, vatanımız için nasıl her türlü fedakârlığı yapmaktan geri durmadıysak, köyümüzü ve geçim kaynaklarımızı savunmak için de aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu taş ocağı projesi iptal edilene kadar, her platformda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz!"

“Bu Bir Doğa Talanıdır!”

Taş ocağı projesinin ekonomik kalkınma değil, doğa tahribatı anlamına geldiğini belirten Ayaz, çevreye ve köylünün geçim kaynaklarına zarar verecek bu tür projelerin derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

"Gerçek yatırım, halkın yararına yapılan projelerdir. Ancak taş ocakları gibi doğayı tahrip eden, tarıma ve hayvancılığa zarar veren projeler, ekonomik kalkınma değil, bölge insanının daha da fakirleşmesi anlamına gelmektedir. Bizler, doğamızı, meralarımızı ve emeğimizi birkaç çıkarcının oyunlarına kurban etmeyeceğiz!"

“Sayın Cumhurbaşkanımıza Şikayet Ediyoruz”

Basın açıklamasının sonunda Mehmet Ayaz, yetkililere ve kamuoyuna seslenerek, bu projenin iptal edilmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.

*"Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kamuoyuna siz değerli basın mensupları aracılığıyla sesleniyoruz: Adıyaman’da bazı çıkar grupları, devletin adını ve gücünü kullanarak kendi menfaatleri uğruna halkın mallarını heba etmekte, halkın iradesini yok saymaktadır.

Bizler köylerimizi, meralarımızı ve geçim kaynaklarımızı korumakta kararlıyız! Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Bu taş ocağı projesi iptal edilene kadar mücadelemiz sürecektir! Meramızın, birkaç çapulcu ayyaşın içkisine meze edilmesine asla izin vermeyeceğiz!"*

Kaynak : PHA