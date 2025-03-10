Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Operasyonda yapılan aramalarda 25 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, yetkililer uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtildi.

ADIYAMAN (İGFA) 

Kaynak: İGF