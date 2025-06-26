Konya’da, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı kontrol görevlisi ekipler, sosyal medya platformları üzerinden sipariş alınan ve kargoyla gönderilmek üzere hazırlanan yaklaşık 5 ton güvenilir olmayan gıdayı ele geçirdi.

Denetimlerde, süt ürünleri, et ürünleri, kokoreç, bal, pekmez, zeytin, zeytinyağı, salça, tahin, ketçap ve mayonez gibi ürünlerin bozulmuş, kokuşmuş, etiketsiz veya son tüketim tarihi silinmiş olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen tüm ürünler, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle imha edildi. Söz konusu işletmeye, gıda güvenliği mevzuatına aykırı faaliyetleri nedeniyle yasal işlem uygulandı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, güvenilir gıda temini için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

???? Sosyal Medyada Güvenilir Olmayan Gıda Satışına Geçit Yok! ???? Konya#KontrolGörevlisi ekiplerimiz, sosyal medya hesapları üzerinden sipariş alınan ve kargoya verilmek üzere hazırlanan yaklaşık 5 ton güvenilir olmayan gıda ele geçirdi.Ele geçirilen ürünler, bozulmuş/kokuşmuş,… pic.twitter.com/KLOd8hEOF3— Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) June 24, 2025

Yetkililer, vatandaşları sosyal medya üzerinden yapılan gıda satışlarında dikkatli olmaya çağırırken, gıda güvenliği konusunda şüphe uyandıran durumların ilgili birimlere bildirilmesini istedi.

Denetimlerin, halk sağlığını koruma hedefiyle ülke genelinde sürdürüleceği belirtildi.