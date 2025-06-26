Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile çok sayıda anne katıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlilerince gerçekleştirilen etkinlikte, özellikle aile içi farkındalığın artırılması ve annelerin bilinçlendirilmesi hedeflendi. Uyuşturucu maddelerin gençler üzerindeki etkileri, kullanım belirtileri, korunma yöntemleri ve karşılaşılan durumlarda izlenmesi gereken adımlar detaylı bir şekilde anlatıldı.

Polisler tarafından, toplumun en güçlü yapı taşlarından biri olan annelerin, uyuşturucuyla mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Katılımcılara broşür ve bilgilendirici materyaller de dağıtılırken, sunumun ardından soru-cevap bölümüyle annelerin merak ettikleri konulara açıklık getirildi.

Polis ekipleri, çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma yolunda en etkili yöntemin ailede başlayan farkındalık olduğunu belirterek, “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesinin il genelinde farklı kamu kurumlarında da sürdürüleceğini ifade etti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen bu etkinlik, toplumsal duyarlılığın artırılması ve gelecek nesillerin korunmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA