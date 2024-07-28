Konya Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi, beş asır öncesinde tekke ve asitane avlularında altı harlanmış kazanlarda pişen ve dağıtılan aşure geleneğini yaşatıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi (İRFA) Aşure Günü dolayısıyla 4 ton aşure kaynatarak ikram etti.

Mevlana Türbesi’ndeki “Tekke’de Aşure Kaynatma” programına; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu Postnişini Mehmet Fatih Çıtlak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aşurenin paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden olduğunu belirterek, beş asırlık tekke ve asitane bahçelerinde aşure kaynatma geleneğini yaşatan İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Beş asır öncesinde, tekke ve asitane avlularında altı harlanmış kazanlarda pişen ve dağıtılan aşure geleneği yeniden aynı usulle gerçekleştirildi.

Mevlana Türbesi’nde ocaklardaki aşure, Mevlid-i Şerif ve zikirlerle gün boyu altı harlanmış kazanlarda kaynatıldı. Hazırlanan 4 ton aşure Konyalılara ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, Aşure Günü dolayısıyla “Huzur-ı Pir’de Aşure” başlığıyla düzenlenen etkinliğe muharrem ilahileriyle eşlik etti.