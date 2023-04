SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2023 kapsamında, SANKO yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması” finalistleriyle SANKO Sürdürülebilirlik Sohbetlerinde bir araya geldi.

Türkiye’nin geleceğine katkı sunma azmiyle bilimsel çalışmalara yönelen gençlerin projelerini dinlerken heyecanlandığını dile getiren Konukoğlu, “Gençlerimiz çok iyi geliyor. Çalışkan ve bilinçli gençlerimize her konuda güvenip onları daha ileriye taşıyacak projeleri hep birlikte desteklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Hangi branşta iş yaparsanız lütfen araştırmalarınızın hepsini yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yoğunlaştırın” diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarındadır. Fosil yakıtlar atmosferi kirletiyor, dünyayı ısıtıyor. Buzullar eriyor, buzulların erimesiyle dünyayı daha büyük tehlikeler bekliyor. Fosil yakıtlardan hızlı bir şekilde uzaklaşmalıyız. Bunu yapabilmenin tek yolu gençlerimizin geliştireceği sistemlerdir.”

Yaptığınız projelerde doğayı kirletmeme konusunda titiz olup sürdürülebilirliği de ön planda tutmalısınız. SANKO olarak yenilenebilir enerji kaynakları dışında başka bir enerji üretimine yönelmeme konusunda kararlıyız.”

Dünyanın çok hızlı değişim gösterdiği bir dönemden geçildiğini ve geleceğe emin adımlarla ilerlemek için bu değişim sürecinde bireylerin ve her kurumun sorumluluk bilinciyle hareket edip değişime uyum sağlaması gerektiğinin altını çizen Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Babam, rahmetli Sani Bey, ‘Eğer işletmelerinizi içinde bulunduğunuz teknoloji ve şartlara göre yenileyemezseniz işletmeniz sizi yeniler’ derdi. Bu bizim kulağımıza küpe oldu. Teknoloji bu kadar hızlı gelişirken siz teknolojinin dışında kalamazsınız.

Yaşadığınız dönemin gelişmelerini takip etmez ve geleceğe yönelik adımlar atmazsanız sahip olduğunuz her şeyi kaybedebilirsiniz. Bu nedenle teknolojiyi yakından takip edip teknolojiye yatırım yapmak zorundayız. Her zaman yeniliğe açık olmalıyız. SANKO Grubu olarak 14 bin kişilik bir aileyiz teknolojiyi yakalayıp gençlerimizin önünü açmak için çalışıyoruz.”

"Eğer TEKNOFEST başlatılmasaydı aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimiz ve onların geliştirdiği çok kıymetli projeleri tanıma şansımız olmayacaktı” diyen Konukoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TEKNOFEST’e her yıl düzenli olarak geliyorum. Her gelişimde yeni öğrenimlerle yoluma devam ediyorum. İnşallah TEKNOFEST devam edecek ve devam ettiği sürece biz de gençlerimize desteğimizi sürdüreceğiz.

Savunma sanayii alanında geliştirdikleri çok kıymetli projelerle ülkemizin dünyada söz sahibi olmasını sağlayan, yaktıkları TEKNOFEST meşalesi ile gençlerimize umut ve heyecan veren Sayın Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’a teşekkür ediyorum.”

Yarışmaya katılan öğrencileri ziyaret ederek projeler hakkında bilgi alan Konukoğlu, finalist öğrencilere başarı dileklerini iletti.

SANKO Holding’in ev sahipliğinde düzenlenen ve iki gün süren “SANKO Holding Sürdürülebilirlik Sohbetleri”nde, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun yanı sıra; SANKO Enerji Grubu CEO’su Hakan Yıldırım, “2030’a Yenilenebilir Enerji Pencerisinden Bakış”, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü, İklim Elçisi Prof. Dr. Burcu Özsoy, “Çevre ve İklim Değişikliği”, Bağımsız Küratör Ayça Okay ile Tasarımcı ve İleri Dönüşüm Kütüphanesi Kurucusu Pınar Akkurt, “Sanat ve Çevre: Sanat, Sürdürülebilirlik, Geri Dönüşüm, Organik Materyaller, Tasarım ve Mekansal Deneyim”, Poligon İnşaat Genel Müdürü Ahmet Sayın ile Poligon İnşaat GES Proje Yöneticisi Rıdvan Aslaner, “Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kalkınma”, SANKOnline Genel Müdürü Emre Altay ise “Girişimcilik, Start Up ve Yatırım Ekosistemi” konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Programa, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu, SANKO Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adil Tekin, SANKO Holding CFO’su Mustafa Günbulut, SANKO yöneticileri ve öğrenciler katıldı.



Kaynak : PHA