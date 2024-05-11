Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman yolu üzeri havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tevfik Alptekin yönetimindeki 02 AAP 476 plakalı otomobilin Adıyaman Havaalanı kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İstinat duvarına çarparak durabilen otomobildeki sürücüsü Tevfik Alptekin ağır yaralanırken, Ayşe Derya Alptekin (33) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Ayşe Derya Alptekin’in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA